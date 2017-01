RusBusinessNews: Russland zieht mit den Möglichkeiten an Immer mehr Auslandsgesellschaften zeigen Ihr Interesse für Russland. In den letzten Jahren ist das nicht nur mit dem hohen Wachstumstempo und mit umfangreichen Naturschätzen zu erklären. Das heutige Russland zieht mit den Möglichkeiten an. Auf den russischen Markt kommen heute große internationale Banken und Handelsnetze, Ausrüstungslieferanten und Bergbaugesellschaften, Engineeringzentren und Forschungsorganisationen. Sie alle verbindet die unbegrenzte Wahl der Entwicklungsrichtungen für Business in Russland, wo man die Verwendung von eigener Erfahrung und Potential finden kann. Die Aufgabe von RusBusinessNews besteht darin, mit dieser Wahl zu helfen und die interessantesten und aussichtsreichsten Möglichkeiten zu zeigen. RusBusinessNews: Die besten Bedingungen für Business Auf unseren Seiten finden Sie die Informationen über Russlandsregionen mit dem höchsten Industriepotential, mit der einzigartigen Rohstoffbasis und mit der modernen Infrastruktur. Sie leisten einen durchschlagenden Beitrag zur Wirtschaft des Landes und haben den größten Anteil an russischem Export. Genau in diesen Regionen werden die besten Bedingungen für die interessierenden am Eintritt auf den russischen Markt Gesellschaften und die Möglichkeiten für die Realisation der größten Investitionsprojekte geschafft. RusBusinessNews: Business On-line Das Personal von RusBusinessNews haben die ernsthafte Vorbereitungsarbeit, viele Beratungen mit Experten, Fachkräften von Handelsvertretungen und Konsulaten durchgeführt. Das ermöglichte den Kreis von russischen Betrieben, die das größte Partnerschaftsinteresse auslösen, zu bestimmen und die Datenbank von Investitionsprojekten zu bilden. Wir beachten die Informationsaktualität insbesondere. Die Seitenmaterialien werden regelmäßig ergänzt und auf 6 Sprachen wiederholt, Business Nachrichten kommen on-line.