RCC verfügt nun über die Kupferlagerstätte Tarutinskoje 19.04.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Russische Kupfergesellschaft (RCC) und Polymetal International plc ("Polymetal") schlossen eine Vereinbarung über den Lagerstättentausch ab. Dadurch erhielt "Polymetal" einen Anteil in Höhe von 85% an der "Tarutinskoje" GmbH, welche über die Lizenz auf den Abbau der Gold-Kupfer-Lagerstätte Vostochno-Tarutinskoje in Kasachstan verfügt. RCC ihrerseits bekam einen 100%-igen Anteil an der "Vostochny Basis" GmbH, welche über die Lizenz auf den Abbau der Gold-Kupfer-Lagerstätte Tarutinskoje am Südural verfügt. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, stellt dieses Geschäft einen Aktivtausch dar und sieht keine zusätzlichen Leistungen oder aufgeschobene Vergütung vor.