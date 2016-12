Boeing und VSMPO erweitern ihr Gesamtunternehmen in der Titanium Valley 26.12.2016 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Boeing und "VSMPO-АVISMA" bestätigten ihre Pläne die Werkkapazitäten von Ural Boeing Manufacturing (UBM) zu erweitern. Offiziell wurde es am 21. Dezember 2016 in Moskau veröffentlicht, so wurde "RusBusinessNews" im Pressedienst der Titankorporation mitgeteilt. Die neue Halle wird auf gleichberechtigter Grundlage aufgebaut. Geöffnet wird sie im ersten Vierteljahr 2018 in der Sonderwirtschaftszone "Titanium Valley "(Gebiet Swerdlowsk). Zur Aufgabe gehört die Verarbeitung der Pressteile für alle Programme der Zivilflugzeuge Boeing, einschließlich der Reihe 787 und neuen Modellen 737 MAX und 777X. Dadurch werden die summarischen Selbstkosten für die Fertigung der Bauteile sinken. Der erste Vertrag wurde in Jahre 1997 unterschrieben, 2009 fing man mit dem Unternehmen UBM an. Momentan bekommt die Division Boeing Commercial Airplanes 35% der Titanlieferungen von VSMPO.