WWF betonte die Umwelthaftung von RCC 27.03.2017 — Nachrichten

MOSKAU Die Russische Kupfergesellschaft (RCC) zeigte im Jahr 2016 gute Resultate im Rating der Natur- und Naturschutzorganisation (WWF) unter den russischen Bergwerken. Sie rangiert auf dem 6.Platz unter 33 nach der Kennziffer "Mindest-Umweltbelasung" und auf dem 14.Platz nach dem Grad der Umwelthaftung, so in der Pressestelle der Korporation für den Pressedienst "RusBusinessNews". Die RCC-Gruppe investierte in den letzen 5 Jahren ca. 8 Millionen Rubel für Umweltmaßnahmen in den Regionen ihrer Präsenz. Dadurch verringerten sich die Emissionen von Unternehmen fast um die Hälfte und die Direkteinleitung von Abwasser in Gewässer – um 30%. Es wurden Großunternehmen für die Teilnahme an der Untersuchung ausgewählt. Die Berechnungen wurden von einer Nationalen Ratingagentur durchgeführt. Die Methodik wurde auf Initiative des WWF in Russland und des UN-Entwicklungsprogramms, der Globalen Umweltfazilität und des Ministeriums für Naturschutz der Russischen Föderation unter Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen erarbeitet. Zurück zu Nachrichten