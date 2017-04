"Ural Airlines" ist Trägerin von zwei Luftfahrtpreisen "Flügel Russlands" 31.03.2017 — Nachrichten

MOSKAU Nach den Ergebnissen des Jahres 2016 wurde die Fluggesellschaft ein weiteres Mal Trägerin des Nationalpreises des Landes "Die Flügel Russlands" Sie wurde mit dem Preis in der Nominierung "Fahrgastträger auf Inlandsstrecken in der Gruppe I (über 3 Millionen Fahrgäste)" sowie mit der Sonderprämie der Veranstalter "Businessprojekt des 20.Jahrhunderts im Zivilflugwesen Russlands" ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde sie Gewinnerin in den Nominierungen "Elektronischer Handel" und "Internationaler Regelluftverkehr". Sergej Skuratow, Generaldirektor der "Ural Airlines" hat eine Prämie der Experten für seinen Beitrag zur Entwicklung des Luftverkehrs im Lande erhalten, so der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" im Pressedienst des Flugunternehmens. Am Luftfahrtforum "Die Flügel Russlands" haben 163 russische und 17 ausländische Fluggesellschaften sowie 32 Flughäfen teilgenommen. Der branchenbezogene Nationalpreis "Flügel Russlands" wurde im Jahre 1997 von der Vereinigung von Lufttransportbetreibern der Russischen Föderation und der fachbezogenen Zeitschrift "Lufttransportrundschau" eingeführt. Zurück zu Nachrichten