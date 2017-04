Bei Flugzeugbauern wächt die Nachfrage nach Titan von "VSMPO-AVISMA" 31.03.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Für das Jahr 2017 prognosiert "VSMPO-AVISMA" ein Wachstum der Nachfrage nach Titan. Das mit der Firma "Arсoniс" in Samara errichtete gemeinsame Unternehmen soll den steigenden Auftragsumfang für Flachprodukte (Platten, Bleche) und Stanz- und Pressteile bewältigen, so der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" im Pressedienst der Korporation. Die Produktion von Barren, Stangen und Knüppeln bleibt ausgewogen belastet. Der Verkauf von den im Gemeinschaftsunternehmen Uniti produzierenden geschweißten Rohren wird wegen der angespannten Situation in diesem Marktsegment nicht einfach sein. Der Flugmarkt bietet Grund für Optimismus, insbesondere im Interessenbereich von Boeing und Airbus. Besonders stark gefragt ist Titan für neue Modelle wie Boeing 737 MAX, Airbus 320 NEO und das Langstreckenflugzeug Airbus 350. "VSMPO-AVISMA" liefert Halbprodukte und Stanz- und Pressteile für Regionalverkehrsflugzeuge wie chinesische АRJ-21 und COMAC 919. Auf der Liste stehen auch Markteinsteiger wie Embraer Е-2 und Bombardier С-Series. Es ist ein Wachstum der Aufträge für den uralischen Titan bei der Serienfertigung der russischen Maschine Sukhoi Superjet-100 zu erwarten. Zurzeit befindet sich die Fertigung des МС-21 in der Endphase.