Der reine Gewinn der RCC-Gruppe erreichte knapp 16 Milliarden Rubel

MOSKAU Der gesamte Reingewinn der Unternehmen der RCC-Gruppe erreichte im Jahre 2016 15,9 Milliarden Rubel. Wie der Pressedienst der Russischen Kupfergesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, ist unter den Hauptaktiven das "Berganreicherungskombinat von Mikheewsk" AG führend, das sich im Gebiet Tscheljabinsk befindet. Sein Reingewinn lag bei 3,874 Milliarden Rubel. An der zweiten Stelle befindet sich das Flaggschiff der kasachischen Division die "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" Gen.mbH mit dem Wert von 3,34 Milliarden Rubel. "Karabaschmed" AG und "Kupferelektrolytwerk von Kischtim" AG haben jeweils 2,522 Milliarden und 1,34 Milliarden Rubel Reingewinn erzielt. Die "Berg-Erz-Gesellschaft von Alexandrinsk" erzielte 619,9 Millionen Rubel. Am Ende der Reihe steht das "Eisenhüttenwerk von Nowgorod" GAG (Weliki Nowgorod) mit 147,73 Millionen Rubel. Im vorigen Jahr hat die RCC-Gruppe die Umfänge der Verarbeitung seiner eigenen Mineralrohstoffe vergrößert. Die Gesellschaft betont, dass es die Erhöhung der Kapazitätsauslastung in weiteren Verhüttungen und die stabile Erfüllung der Produktionspläne ermöglichte. Zurück zu Nachrichten