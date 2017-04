"VSMPO-AVISMA" hat die führenden Titanbetreiber der Welt versammelt 13.04.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK "VSMPO-AVISMA" hat als Mitveranstalter der XV. Internationalen Konferenz "Ti-2017 in GUS-Staaten" aufgetreten, die im April gleichzeitig in Jekaterinburg und Werchnjaja Salda stattgefunden ist. Wie der Pressedienst der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden die Entwicklungsperspektiven der Titanbranche mit den Firmen aus Russland, China, Japan, Polen, Belgien, Estland, Kasachstan, Weißrussland, Italien, Deutschland und anderen Ländern besprochen. Es wurden die Forschungsergebnisse der Korporation im Bereich der Titanplattenproduktion, der Untersuchung der Eigenschaften der Titanlegierungen präsentiert. Es wurden die Verhandlungen über das gemeinsame Projekt zwischen Airbus, "VSMPO-AVISMA" und SWZ "Titantal" fortgesetzt. Der Flugzeugbaugigant hat über seine Pläne in Russland berichtet.