Die Investitionen von RCC in Kasachstan erreichten knapp 1 Milliarde Dollar

KASACHSTAN Der Investitionsumfang der RCC-Gruppe in die kasachische Division kann 1 Milliarde Dollar erreichen seit 2004, als sie in die Republik gekommen ist. Wie der Pressedienst der Russischen Kupfergesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden die neuen Projekte dem Premierminister von Kasachstan Baqytschan Saghyntajew präsentiert. An der Wessenne-Araltschinski Lagerstätte wird die Erzgrube mit der Leistung von 500 Tausend Tonnen Kupferzinkerz pro Jahr gebaut. Es steht die Gewinnung der Lagerstätten Kundyzdy und Limannoje bevor, die insgesamt 4 Millionen Tonnen Erze ausliefern werden. Es werden bis zu 1500 Arbeitsplätze geschaffen. Die "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" Gen.mbH setzt die beste Technik der Welthersteller an. 2015 wurde zusätzliche Ausrüstung zur Aufbereitung der Kupferzinkerze eingekauft. Das ermöglichte die Erhöhung der Kupfergewinnung bis zu 90%, der Zinkgewinnung bis zu 80%. Die Strategie der RCC-Gruppe im Gebiet Aqtöbe setzt die Einführung der Hochtechnologien im Bereich der Erzaufbereitung, die Erhöhung der Produktionsqualität, die Verbesserung der Umweltsicherheit der Produktion voraus.