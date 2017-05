"Ural Airlines" haben insgesamt fast 2 Millionen Passagiere befördert 16.05.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Zeitraum zwischen Januar und April 2017 brachte die Fluggesellschaft "Ural Airlines" 1 871 401 Passagiere ans Ziel. Dies ist um 28% mehr im Vergleich zum selben Zeitraum des vorigen Jahres. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, hat das Flugunternehmen in den letzten 4 Monaten 14 219 Flüge (+17%) ausgeführt, dabei hat es 8 678 Destinationen in Russland und 5 541 Destinationen im Ausland angeflogen. Allein im April nutzten die Flüge der Airline 537 049 Fluggäste (+26%). Die Anzahl der Flüge betrug 3 963 (+16,4%). "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Zurzeit zählt der Luftfahrzeugpark des Unternehmens 42 Flugzeuge aus der Airbus-Familie.