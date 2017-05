Der Reingewinn der Korporation “VSMPO-AVISMA” liegt über 5 Milliarden Rubel 22.05.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Zeitraum zwischen Januar und März 2017 belief sich der Reingewinn der Korporation "VSMPO-AVISMA" 5,07 Milliarden Rubel. Diese Kennziffer verringerte sich gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 34%. Wie der Pressedienst der Korporation der Nachrichtenagentur “RusBusinessNews” mitteilte, betrug der Erlös 17,9 Milliarden Rubel (-3%). Die Außenstände der “VSMPO-AVISMA” stiegen bis auf 20,1 Milliarden Rubel, indem sich ihre Verbindlichkeiten bis auf 6,46 Milliarden verringerten. "Die überfälligen Verbindlichkeiten wurden durch die Abklärung der für die Begleichung von ausgestellten Rechnungen erforderlichen Bankverbindungen oder durch Mangel an den für die Zahlungen notwendigen kompletten Dokumenten verursacht“, so in der Erläuterung zum Firmenbericht. Zurück zu Nachrichten