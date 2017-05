"Ural Airlines" erweitern die Fluggeographie aus dem Flughafen Schukowski bei Moskau 24.05.2017 — Nachrichten

MOSKAU Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" startet am 7.Juli einen neuen Linienflug aus dem Flughafen Schukowski von Moskau nach Rom. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, bietet die Airline für diese Strecke Sonderpreise an. Ein einzelner Hinflug kostet ab 180 Euro, ein Hin- und Rückflug – 320 Euro. Für einen Hin- und Rückflug in der Business-Klasse werden Passagiere 565 Euro zahlen (alle Gebühren sind im Preis inbegriffen). "Ural Airlines" erweitern aktiv das Streckennetz aus dem Flughafen Schukowski. Daraus fliegt die Airline nach Tel-Aviv, Duschanbe, Bischkek, Osch und Chudschand. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Heute zählt der Luftfahrzeugpark des Unternehmens 42 Airbus-Flugzeuge. Zurück zu Nachrichten