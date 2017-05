Es werden an die Aktionäre der Korporation "VSMPO-AVISMA" fast 15 Milliarden als Dividenden ausgeschüttet 29.05.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Nach Ergebnissen des Jahres 2016 zahlt die Korporation "VSMPO-AVISMA" OAG ihren Aktionären Dividenden in Höhe von insgesamt 14,988 Milliarden Rubel. 1300 Rubel pro Stammaktie. Die Mitglieder des Direktorenrates der Korporation erhalten eine Vergütung in Höhe von insgesamt 106,531 Millionen, die Mitglieder der Revisionsstelle - 2,31 Millionen Rubel. Wie der Pressedienst der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird für diese Zwecke ein Teil des im Jahr 2016 erzielten, aber nicht ausgeschütteten Reingewinns verwendet. Der diesbezügliche Beschluss wurde am 23.Mai vom Direktorenrat der "VSMPO-AVISMA" gefasst. Der Generaldirektor der Korporation Michail Wojewodin berichtete den Aktionären über den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2016 des Unternehmens. Der Reingewinn stieg von 14,8 bis auf 26,6 Milliarden Rubel, d.h. um das 1,8-Fache. Der Erlös erreichte eine Höhe von 76,2 Milliarden Rubel (+4,9%). Nach Aussage des Herrn Wojewodin ist der Zuwachs dieser Kennziffer durch die Erhöhung des Anteils an Produkten der höheren Verarbeitungsstufe und durch die Steigerung des Dollar-Kurses bedingt. Nach Ergebnissen des Jahres 2015 hat "VSMPO-AVISMA" ihren Aktionären Dividenden in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Rubel gezahlt. 458,22 Rubel pro Stammaktie.