RСС erweitert die Kapazitäten von Karabaschmed um 50% 31.05.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Produktionsleistung von "Karabaschmed" Geschlossene Aktiengesellschaft (gehört zur Gruppe "Russische Kupfergesellschaft") steigt bis auf 150 Tsd. Tonnen Rohkupfer im Jahr. Diese Kennziffer ist um 50% höher als im Jahr 2014. Zurzeit wird im Unternehmen die Produktionsmodernisierung durchgeführt. Es werden eine neue, vollautomatische Kupfergiesslinie und 3 neue Konverter mit einem Volumen von je 150 Tonnen montiert. Die Letzteren werden mit einem neuesten Gasreinigungssystem zur maximalen Verwertung von Kenvertergasen ausgerüstet. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden im Betrieb auch ein neue Anlage zur Reinigung von Industrieabwässern gebaut und eine technische Neuausrüstung der Schwefelsäurewerkstatt zur Leistungssteigerung bei der Verarbeitung von säurehaltigen Gasen durchgeführt. Es steht auf dem Plan der Umbau des Stromversorgungsbereichs und der Sauerstofferzeugungs-Anlage des Unternehmens. Um die geplanten Massnahmen durchsetzen zu können, finanziert die RCC etwa 4 Milliarden Rubel. Diese Mittel werden für den Betrieb in Karabasch im Rahmen eines langfristigen Modernisierungsprogramms zugewiesen. "Karabaschmed" Geschl. AG steht unter der Leitung der Russischen Kupfergesellschaft seit mehr als 10 Jahren. In den Jahren von 2004 bis 2016 betrugen die Investitionen von RCC in die Produktionsmodernisierung und die Erhöhung ihrer Umweltsicherheit etwa 13 Milliarden Rubel.