"VSMPO-AVISMA" nimmt am Internationalen seemilitärischen Schauraum teil 28.06.2017 — Nachrichten

SANKT PETERSBURG Die "Korporation VSMPO-AVISMA" OAG wird am Achten Internationalen seemilitärischen Schauraum (IMDS-2017) teilnehmen, der vom 28. Juni bis zum 2. Juli in Sankt Petersburg stattfindet. Das Organisationskomitee zur Vorbereitung der Veranstaltung wird durch den stellvertretenden Vorsitzender der Regierung der Russischen Föderation Dmitri Rogosin geleitet. Wie der Pressedienst der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird das Unternehmen an seinem Stand mit der Fläche von 30 Quadratmetern Titanröhre, Stangen, Bleche, Platten, Billets, Stanzen präsentieren. Insgesamt führt IMDS-2017 die Vertreter von über 400 Firmen, darunter 47 – ausländische, zusammen. Das Schauraumprogramm beinhaltet Konferenzen, Seminare, runde Tische, Besuche der Rüstungsbetriebe und VIP-Verhandlungen. Zurück zu Nachrichten