RCC begann, eine neue Tagebaugrube im Gebiet Orenburg auszubauen 30.06.2017 — Nachrichten

GEBIET ORENBURG Die Firma "ORMET" GAG (gehört zur Gruppe "Russische Kupfergesellschaft") hat den Ausbau der Tagebaugrube an der Fundstätte Lutschistoje begonnen. Das Grundstück liegt im Dombarowski Bezirk des Gebiets Orenburg. Seine erkundeten Vorräte der Kupferkieserze werden auf ca. 112 Tausend Tonnen geschätzt. Wie der RCC-Pressedienst der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, ist es geplant, die Fundstätte im Tagebaubetrieb im Laufe von zwei Jahren zu erschließen. Die Gewinnungsarbeiten mit der Produktionsleistung von 55 Tausend Tonnen Erze im Jahr sollen in der zweiten Hälfte 2017 begonnen werden. Parallel zum Tagebaubetrieb wird auch die Nacherkundung der Tiefbausohlen in die Tiefe von bis zu 300 Metern geführt. Die Erweiterung der eigenen Mineralrohstoffbasis bildet die Grundlage der Entwicklungsstrategie von RCC in der nächsten Perspektive. Heute beträgt der Gesamtumfang der Kupfer- und Kupferzinkerzvorräte von "ORMET" GAG über 5,6 Millionen Tonnen.