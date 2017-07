RCC verbessert die Qualität des Konzentrats in der Aufbereitungsfabrik mit Sitz im Gebiet Tscheljabinsk 06.07.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die "Berg-Erz-Gesellschaft von Alexandrinsk" (gehört zur der RCC-Gruppe) mit Sitz im Kreis Nagaibakskij, Gebiet Tscheljabinsk hat eine Modernisierung der Hauptproduktionskapazitäten der Aufbereitungsfabrik vorgesehen. Der keramische Vakuumfilter wird im Betrieb durch eine hydraulische Filterpresse der neuen Generation ersetzt. Die Ausrüstung der spanischen Firma ermöglicht, den Wassergehalt im Kupfer und Zinkkonzentrat von 12% bis auf 8% zu verringern. Der Gesamtwert des Projekts beträgt 45 Millionen Rubel, so in der RCC-Pressestelle für "RusBusinessNews". Die Montage der Anlage ist für Ende 2017 geplant.