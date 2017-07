RCC wird in das Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski rund 66 Milliarden Rubel investieren 12.07.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Russische Kupfergesellschaft hat vor, in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Abwicklung der zweiten Phase am Abbau der Kupfer-Porphyrerzlagerstätte Tominski im Gebiet Tscheljabinsk anzufangen. Wie der RCC-Vizepräsident für Finanzen Maxim Schtschibrik der Nachrichtenagentur “RusbusinessNews” mitteilte, wird das Investitionsvolumen innerhalb von 4 Jahren 65,9 Milliarden Rubel inklusive MwSt. betragen. Das Projekt soll in zwei Etappen ablaufen. Man plant, bis Ende 2019 den Bau eines überdachten Erzwerkes mit untertägiger Infrastruktur und den ersten Bauabschnitt an der Aufbereitungsfabrik mit einer jährlichen Kapazität von 14 Millionen Tonnen Erz auszuführen. Auf der zweiten Etappe, d.h. bis Ende 2024 soll der gleiche Bauabschnitt an der Fabrik fertig sein. Ihre Gesamtleistung soll 28 Millionen Tonnen Erz betragen. Hergestellt werden im Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski rund 100-110 Tausend Tonnen Kupferkonzentrat im Jahr. RCC soll in Kürze die Baugenehmigung erhalten. Die Geschäftsführung der Russischen Kupfergesellschaft nimmt die Prognose für den Weltkupfermarkt optimistisch wahr. Wie Maxim Schtschibrik betonte, kostete das Erz am Anfang 2016 4 600 US-Dollar, während der Preis zu Beginn des Jahres 2017 auf 5 800 US-Dollar stieg. Die Analytiker sind sich darüber einig, dass der Preis für eine Tonne Erz im drittenund im vierten Quartal dieses Jahres bei 6 000 US-Dollar und in den nächsten zwei Jahren – bei 6 200 US-Dollar liegen wird. Danach wird ein erheblicher Preisanstieg prognostiziert, der auf der Reduktion der Vorräte und einem starken Wachstum des Verbrauchs beruht. Vergrössert sich der Verbrauch um 2,7% im Jahr, so zeigt die Produktion in den nächsten fünf Jahren ein Wachstumtempo von nur 1,1%. Die Grundtreiber der Nachfragesteigerung sind die Alternativenergetik und die Produktion von Hybrid- und Elektroautos. Zurück zu Nachrichten