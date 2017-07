VSMPO-AVISMA präsentierte hochtechnologische Produkte auf der Messe INNOPROM 14.07.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK VSMPO-AVISMA stellte während der Ausstellung INNOPROM-2017 Produkte aus hochfesten Titanlegierungen aus. Es geht um Muster von Stangen, Blättern, Platten und nahtlosen Titanrohren sowie von mehr aufwändigen, mechanisch bearbeiteten Teilen, so in der Pressestelle der Korporation für "RusBusinessNews". Auf dem Stand des Unternehmens wurden im Rahmen der Exposition der staatlichen Korporation "Rostec" der Chassisträger für das Projekt Bombardier, Pressteil für das obere, drehbare Gelenk des Hauptfahrgestells von Boeing-737 sowie das Minimodell eines Wärmeaustauschers. Der Stand von VSMPO-AVISMA erweckte großes Interesse bei vielen ausländischen Partnern. Die Manager der Korporation werden an Business-Foren und mehreren Treffen und Gesprächen teilnehmen. Zurück zu Nachrichten