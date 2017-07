RCC hat das Startzeichen für den Abbau der Kupferlagerstätte Tominski gegeben 14.07.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Russlands Minister für Handel und Industrie Denis Manturow und der Vorsitzende des Direktorenrats der Russischen Kupfergesellschaft Igor Altuschkin haben den Abbau der Kupfer-Porphyrerzlagerstätte Tominski gestartet, deren Vorräte nach Einschätzung 600 Millionen Tonnen Erz betragen. Die feierliche Zeremonie fand im Rahmen der Internationalen Industrieausstellung "INNOPROM-2017" in Jekaterinburg statt. Die Lagerstätte befindet sich im Gebiet Tscheljabinsk und zählt zu den 50 grössten Grundstücken mit Bodenschätzen auf der Welt. Man plant, dort das Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski zu bauen bestehend aus den Tagebauten Tominski und Kalinowski sowie aus der Aufbereitungsfabrik. Das Projekt soll in zwei Etappen ablaufen. Man plant, bis Ende 2019 den Bau eines überdachten Erzwerkes mit untertägiger Infrastruktur und den ersten Bauabschnitt an der Aufbereitungsfabrik auszuführen. Auf der nächsten Etappe, d.h. bis Ende 2021 soll der gleiche Bauabschnitt an der Fabrik fertig sein. Im Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski sollen jährlich 28 Millionen Tonnen Kupfer-Porphyrerze verarbeitet und bis 500 Tausend Tonnen Kupferkonzentrat produziert werden. RCC beabsichtigt, im zukünftigen Bergbau- und Aufbereitungskombinat das Standard "Kluge Kupfer" einzuführen, womit die Produktion maximal effektiv, hochtechnologisch und zuverlässig sein sollte. Die innovative Technik wird ermöglichen, die Kupfer-Porphyrerze mit Kupfergehalt von 0,4 % aufzubereiten, so in der Pressestelle der RCC für "RusBusinessNews". Die Abführungen den Berganreicherungskombinate von Tominsk für steuerliche Zwecke sollen während seines Betriebes 120 Milliarden Rubel betragen. Der Betrieb will 1 200 Arbeitsplätze schaffen.