Der RCC-Präsident Vsevolod Levin wurde zum “Ehrenbergmann” ernannt 24.07.2017 — Nachrichten

GEBIET MOSKAU Es wurde dem RCC-Präsidenten Vsevolod Levin die Ehrenbergmann-Würde für seinen grossen Beitrag zur Industrieentwicklung und seine mehrjährige, gewissenhafte Arbeit angetragen. Die Auszeichnung wurde auf die Anordnung des russischen Ministers für Industrie und Handel Denis Manturow veranlasst, so in der RCC-Pressestelle für die Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Vsevolod Levin übernahm die Leitung von RCC bei deren Gründung im Jahre 2004. In den verschiedenen Perioden der Herausbildung und Entwicklung der Korporation leitete er alle Investitionsprojekte auf dem Gebiet Bergbau und Metallurgie. Heute betreut er noch ein grosses Projekt - den Abbau der Kupfer-Porphyrerzlagerstätte Tominski im Kreis Sosnowski, Gebiet Tscheljabinsk.