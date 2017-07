Ural Boeing Manufacturing ist zum Beteiligten des "Titan-Tals" geworden 26.07.2017 — Nachrichten

GEBIET MOSKAU Das gemeinsame Unternehmen von Boeing und VSMPO-Avisma ist zum zwölften Ansässigen der Uralischen Sonderwirtschaftszone (SWZ) "Titan-Tal" geworden. Das einschlägige Dokument wurde der Geschäftsführung des Unternehmens am Tag vorher vom Haupt des Gebiets Swerdlowsk Jewgeni Kuiwaschew während der internationalen Luft- und Raumfahrtmesse "MAKS-2017" ausgehändigt. "Ein solcher Ansässiger wie Boeing ist der beste Beweis für Attraktivität der Region Ural für Investitionen und internationale Kooperation. Wir werden auch weiterhin staatliche Unterstützung bei der Finanzierung von Investitionsprojekten in verschiedenen Branchen leisten und ein günstiges Geschäftsklima in der Region schaffen", - betonte Jewgeni Kuiwaschew. Der Schwerpunkt der Tätigkeit von Ural Boeing Manufacturing wird in der Bearbeitung von Pressteilen aus Titan für Boeing Commercial Airplanes liegen. Die Gesamtinvestitionen für das Projekt beliefen sich auf 5,5 Milliarden Rubel.