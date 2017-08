RCC hat ihre Aktiven auf EXPO 2017 präsentiert 31.07.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK RCC hat ihre Bergbau- und Metallurgieaktiven auf EXPO 2017 in Astana präsentiert. Die Gesellschaft hat als Mitglied der Exposition des Gebiets Tscheljabinsk an der Ausstellung teilgenommen. Mit Hilfe der Technologie der virtuellen Realität haben die Gäste des Ausstellungsstandes Ausflüge zu den Aufbereitungsbetrieben und Kupferwerken gemacht, die sich in vier Regionen Russlands und in der Republik Kasachstan befinden. Wie der Pressedienst von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitgeteilt hat, funktionieren im Südural "Karabaschmed", "Kupferelektrolytwerk erk von Kischtim" und zwei Bergbau- und Aufbereitungskombinate. Darunter das modernste Kombinat auf diesem Gebiet – das Bergbau- und Aufbereitungskombinat von Mikheewsk. Zurück zu Nachrichten