"Ural Airlines" haben mehr als 4 Millionen Fluggäste befördert

GEBIET SWERDLOWSK Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" hat im Zeitraum Januar - Juli 2017 in Summe 4 266 451 Passagiere befördert, dies entspricht einer Steigerung von 23 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, hat das Flugunternehmen in den letzten 7 Monaten 30 082 Flüge (+15%), davon 11 908 ins Ausland ausgeführt, Im Juli hat die Airline 5 904 Destinationen (+17%) angeflogen und 943 343 Fluggäste (+18%) an Bord genommen. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2016 nutzten die Flüge der Airline 6,4 Millionen Fluggäste. Der Luftfahrzeugpark des Unternehmens zählt 43 Flugzeuge des europäischen Konzerns Airbus.