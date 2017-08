VSMPO-AVISMA investiert 40 Millionen Rubel in die Betriebssicherheit 17.08.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die "Korporation VSMPO-AVISMA" OAG baut die Ätzbereiche um. Das Projekt mit dem Wert von 40 Millionen Rubel wird im Rahmen von neuen russischen Normen und Vorschriften für die aus chemischer Sicht gefährliche Produktion abgewickelt. Die Werkstatt Nr. 3 VSMPO, in der zwei Ätzabteile funktionieren, wird mit zusätzlichen Anlagen ausgerüstet: in der Röhrenwalzabteilung wird die Salz- und Flußsäure und in der Abnahmeabteilung – die den Stickstoff enthaltene Flußsäure verwendet. Beim Ätzen wird von der Oberfläche der Teile Rost und sonstige Verunreinigungen entfernt. Wie die Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, ist derzeit eine Notabsauganlage montiert. Beim Eintreten einer Notfallsituation wird sie automatisch angelassen. Das System zur Überwachung des Säureniveaus in Transportbehältnissen sorgt dafür, dass die gefährliche Flüssigkeit nicht überläuft. Ähnliche Fühler werden auch in den Behältern, in denen Abfall-Laugen nach dem Ätzen gesammelt werden, eingebaut. Darüber hinaus wird das System zum Messen des Gehalts der schädlichen Säuredämpfe in der Luft in Betrieb genommen.