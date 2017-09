VSMPO-AVISMA bereitet sich auf die Auszahlung von Zwischendividenden vor 31.08.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK VSMPO-AVISMA will Zwischendividenden nach den über den Zeitraum von Januar bis Juli 2017 erzielten Ergebnissen ausschütten. Der Umsatzerlös der Korporation in den letzten sechs Monaten hat 36,232 Milliarden Rubel und der Reingewinn - 8,793 Milliarden Rubel betragen. Wie der Pressedienst der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird dieser Antrag am 29.September bei der außerordentlichen Generalversammlung behandelt. Die Abstimmung findet im schriftlichen Umlaufverfahren statt. Am 9.Oktober werden die dividendenberechtigten Aktienbesitzer bestimmt. Die zu zahlende Dividende liegt bei 762,68 Rubel pro Stammaktie. "Wir haben hohe Finanzergebnisse im ersten Halbjahr erreicht und erwarten ein positives Ergebnis zum Jahresende. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, den Aktienbesitzern eine Dividende nach den Ergebnissen der letzten sechs Monaten auszuzahlen", - erklärte der Mitglied des Direktorenrats, Generaldirektor der "Korporation VSMPO-AVISMA" OAG Michail Wojewodin. Zurück zu Nachrichten