RCC verwendet 225 Millionen Rubel für Prospektion im südlichen Teil des Urals 11.09.2017

GEBIET TSCHELJABINSK Die "Berg-Erz-Gesellschaft von Alexandrinsk" OAG (gehört zu der RCC-Gruppe) hat die Erkundung und Erfassung von kiesigen Kupfer-Zinkerz-Stätten auf dem Feld Katabukskij im Gebiet Tscheljabinsk wieder aufgenommen. Die Vorräte der Lagerstätte betragen nach Einschätzung 300 Tausend Tonnen Kupfer und 390 Tausend Tonnen Zink. Man plant, die Such- und Erkundungsarbeiten im Jahre 2019 abzuschliessen. Der Umfang von Anlagen in das Erkundungsprojekt beträgt 225 Millionen Rubel, so in der Pressestelle der Russischen Kupfergesellschaft für die Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Zurzeit werden Rohstoffe für die Aufbereitungsfabrik der "Berg-Erz-Gesellschaft von Alexandrinsk» von der Erzgrube "Alexandrinskij" (mit Leistung 100 Tausend Tonnen Erz pro Jahr) und "Tschebatschje" (800 Tausend Tonnen Erz pro Jahr) geliefert. Zurück zu Nachrichten