Die Leistungen der "Ural Airlines" wurden von 5,2 Millionen Fluggästen in Anspruch genommen

GEBIET SWERDLOWSK Im Zeitraum von Januar bis August 2017 brachte die Fluggesellschaft "Ural Airlines" 5 232 491 Passagiere ans Ziel. Dies ist um 23% mehr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie die Pressestelle der "Ural Airlines" der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurden in den letzten 8 Monaten 36 092 Flüge (+16%) ausgeführt, darunter 14 197 Flüge ins Ausland. Im August betrug die Anzahl aller ausgeführten Flüge 6 010 (+18%) und die Flugpassagierzahl - 966 122 (+19%). "Ural Airlines" zählen zu den führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2016 nahmen die Airlines 6,4 Millionen Fluggäste an Bord. Die Flotte des Unternehmens zählt 43 Flugzeuge des europäischen Konzern Airbus. Zurück zu Nachrichten