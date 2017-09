RCC und TschUK haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet 18.09.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Aktiengesellschaft "Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski" (welche zur RCC-Gruppe angehört) und die Aktiengesellschaft "Kohleunternehmen Tscheljabinsk" (TschUK) haben auf paritätischer Grundlage ein gemeinsames Unternehmen "Promrekultiwazija" gegründet. Nikolai Dschemiljow wurde als Direktor des neuen Unternehmens bestellt, so in der RCC-Pressestelle für "RusBusinessNews". "Promrekultiwazija" wird sich mit der Liquidierung des Kohleabschnitts "Korkinski" beschäftigen, der in Europa am tiefsten ist. Das Versatzgut wird beim Bergbau- und Aufbereitungskombinat Tominski produziert und zur Grube über spezielle Spülleitungen befördert.