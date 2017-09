RCC wird das Kupfer-Anreichungsverhältnis bis auf 90% erhöhen 22.09.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das "Berganreicherungskombinat von Mikheewsk" AG (gehört zur RCC-Gruppe an) soll zum Herbst 2018 das Kupfer-Anreichungsverhältnis von 85% bis auf 90% und mehr erhöhen. Dafür wird der Betrieb ein Verfahren für Erzzerkleinerung in drei Stadien einführen. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird die finnische Firma Outotec (Finnland) als Hauptlieferant der Ausrüstungen und Technologien für das Gebäude, in welchem die dritte Phase der Zerkleinerung ausgeführt wird, beauftragt. In dieses Projekt werden mehr als 3,7 Milliarden Rubel investiert. Die Erzvorräte der porphyrischen Kupferlagerstätte von Mikheewsk betragen 629 Millionen Tonnen. Die Erze enthalten 0,41% Kupfer. Zurück zu Nachrichten