Die Airbus Geschäftsführung besuchte VSMPO 25.09.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Eine Delegation der Airbus Geschäftsführung unter der Leitung des Vorstands für Beschaffungswesen Klaus Richter stattete der VSMPO einen Besuch in Werchnjaja Salda ab. Unter den Mitgliedern der Delegation befanden sich auch leitender Vizepräsident Nicole Lecca, Leiter des Beschaffungswesens Raphaël Duflos und Leiter der Airbus Bereichs Industrielle Zusammenarbeit in Russland und Osteuropa Aleksander Gaponuk. Michail Wojewodin, Geschäftsführer der Korporation VSMPO-Avisma, führte den Gästen die Ergebnisse einer umfangreichen Modernisierung vor, die in den letzten 10 Jahren erreicht wurden. Die Airbus Delegation besichtigte die Gießereischmelzanlage, Anlage zum Schmieden und Walzen sowie Werkstätten für mechanische Bearbeitung. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, beliefert VSMPO-Avisma den Flugzeughersteller mit Titan-Stanzteilen im Rahmen aller derzeit laufenden Airbus-Flugzeugprogramme. Russisches Titan wird insbesondere in der Produktion von Hauptfahrwerken für A380 und A350 XWB sowie von einigen Elementen für A320neo eingesetzt. Zurück zu Nachrichten