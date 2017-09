RCC modernisiert die Produktion des Kupferwalzdrahtes 28.09.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das Kupferelektrolytwerk von Kistim (gehört zur RCC-Gruppe) wird 311 Millionen Rubel für die Renovierung der Produktion des Kupferwalzdrahtes ausgeben. Die Modernisierung sollte erlauben, die Geschwindigkeit der Prozesskette bis zu 20 Tonnen pro Stunde sowie den Produktionsausstoß bis zu 140 Tausend Tonnen pro Jahr zu erhöhen, so die Mitteilung des Pressedienstes von RCC an "RusBusinessNews". Es wird geplant, die Gießmaschine vollständig zu ersetzen, den Raddurchmesser und somit die Querschnittsfläche des Werkstücks zu vergrößern. Es wird auch die Ofenleistung erhöht und an den Hauptbaugruppen der Linie werden neue Motoren installiert. Die Ausrüstung wird von der Firma Southwire (USA) geliefert. Zurück zu Nachrichten