"VSMPO - Neue Technologien" siedelt sich im "Titantal" an 13.10.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In der Sonderwirtschaftszone "Titantal" in Werchnjaja Salda sind die ersten Strassen entstanden. Auf einer davon, welche den Namen von Vladislav Tetjuchin trägt, hat ihren Sitz eine Zollabfertigungsstelle gebaut. Wie die Pressestelle der Korporation "VSMPO-Avisma" der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitgeteilt hat, soll die Zollstelle im November d.J. die Abfertigung der ersten Lieferungen von Zukaufteilen für Metallbearbeitungsmaschinen von "VSMPO - Neue Technologien" beginnen. Der Bau des Produktionsgebäudes für das Unternehmen ist auf der Strasse benannt nach Martin Klaproth, dem Entdecker von Titan abgeschlossen. Daneben schlägt seinen Sitz die Produktionsstätte des Flugzeugbauers Figeac Aero auf. Bis Jahresende sollen die Bauarbeiten an den Abwasserreinigungsanlagen abgeschlossen und die Durchfahrtstrassen 3 Kilometer lang und 9 Meter breit in Betrieb genommen, darunter auch die Zufahrt zum Gebäude von "Zibus" in der Optimistov-Strasse 7. In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich das Unternehmen "Micromet" und die "Werkzeugbaufirma Minicut" niederlassen. Seit Sommer wird das Erdgas ins "Titantal" geliefert. "VSMPO - Neue Technologien" wird schon mit blauem Brennstoff versorgt.