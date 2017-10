"VSMPO-Avisma" hat ihre Erfahrung in Miami demonstriert 18.10.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation "VSMPO-Avisma" hat an der jährlichen Konferenz der Internationalen Assoziation "Titan" (ITA) teilgenommen. Die Delegation der Uraler Metallurgen wurde vom stellvertretenden Generaldirektor für Marketing und Vertrieb Oleg Leder geleitet, berichtete die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Am Forum, das am 8. bis 12. Oktober in Miami stattgefunden hatte, wurden neue Technologien und Anwendungsbereiche des Titans präsentiert. Die Teilnehmer haben die Fragen der gegenseitigen Zusammenarbeit besprochen und ihre Empfehlungen im Bereich der Marktentwicklung geteilt. ITA ist eine gemeinnützige handelsindustrielle Assoziation. Sie wurde 1984 gegründet und vereinigte die Hersteller, Benutzer und Händler der Titanproduktion aus der ganzen Welt - 205 Firmen und über 2 000 einzelne Vertreter. Zurück zu Nachrichten