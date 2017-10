"Ural Airlines" starten einen neuen Flug in die Schweiz 23.10.2017 — Nachrichten

MOSKAU Seit dem 29. Dezember 2017 startet die Fluggesellschaft "Ural Airlines" einen neuen Flug nach Genf aus dem Moskauer Flughafen Schukowski. Wie die Pressestelle der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, werden die Flüge bis zum 23. März freitags ausgeführt. Der Preis der Flugkarte in eine Richtung kostet ab 100 Euro, hin und zurück ab 220 Euro (mit Gebühr und Gepäck). "Ural Airlines" zählen zu den führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Von Januar bis September 2017 haben 6,1 Millionen Fluggäste die Dienste dieser Fluggesellschaft in Anspruch genommen. Der Luftfahrzeugpark besteht aus 43 Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus.