RCC präsentierte den Briten "das kluge Kupfer" 23.10.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die russische Kupfergesellschaft präsentierte die firmeninterne Norm für die Produktionsorganisation "Das kluge Kupfer" am I. Russisch-Britischen Rohstoffdialog in Sankt Petersburg. Die Direktorin der Verwaltung für Ökologie, Arbeitsschutz und Betriebssicherheit in RCC Natalia Gontschar erzählte, dass zu Grunde "des klugen Kupfers" die Kombination der modernen Technologien, der Wahrung der Interessen der vorhandenen Gebiete und des verantwortungsvollen Verhaltens zur Ökologie für die Herstellung der hochwertigen Kupferproduktion gelegt wurde. Wie die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wird jeder Arbeitsvorgang hinsichtlich der Ressourceneinsparung und Umweltsicherheit betrachtet. Es werden Systeme des geschlossenen Wasserkreislaufs eingeführt, die entstehenden Abfälle werden maximal in die Produktion hineingezogen, die beeinträchtigten Böden werden rekultiviert. Am Russisch-Britischen Rohstoffdialog haben Vertreter von 13 Universitäten Großbritanniens, 40 britische und über 30 russische Firmen, sowie Vertreter der föderalen und regionalen Behörden teilgenommen. Zurück zu Nachrichten