Die Experten haben die Umweltsicherheit des Bergbau- und Aufbereitungskombinats von Mikheewsk hoch eingeschätzt 26.10.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Teilnehmer der Konferenz "Effizienz und Sicherheit in der Bergbauindustrie 2017" haben das Bergbau- und Aufbereitungskombinat von Mikheewsk (gehört zur RCC-Gruppe) besucht. Sie haben in der Praxis die Wirkung der Grundsätze des Business-Standards "Kluges Kupfer" von RCC gesehen: moderne Technologien, Wahrung der Interessen der vorhandenen Gebiete und verantwortungsvolles Verhalten zur Umwelt bei der Herstellung der hochwertigen Kupferproduktion. Nach dem Besuch der Erzgrube und der Aufbereitungsfabrik, sowie nach dem Gespräch mit den Ingenieuren und Technologen des Kombinats haben die Experten des Bergbauzweiges dem Gesehenen eine hohe Einschätzung gegeben. Ähnlich wird auch die Arbeit am Bergbau- und Aufbereitungskombinat von Tominsk organisiert, das von RCC nicht weit von Tscheljabinsk gebaut wird. Im Juli 2017 wurden die Investitionen der Firma in das neue Unternehmen auf mehr als 65 Milliarden Rubel geschätzt. Das Bergbau- und Aufbereitungskombinat von Tominsk wird jährlich 28 Millionen Tonnen Kupfer-Porphyrerze bearbeiten und bis zu 500 Tausend Tonnen Kupferkonzentrat produzieren. Am zukünftigen Kombinat plant RCC den Standard "Kluges Kupfer" einzuführen, der maximal effektive, hochtechnologische und sichere Produktion voraussetzt. Wie die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, erlauben die innovativen Technologien, das Kupfer-Porphyrerz mit Kupfergehalt von 0,4% aufzubereiten. Die Gesamtsumme der Rückstellungen für Steuern während der Arbeit des Bergbau- und Aufbereitungskombinats von Tominsk wird ca. 120 Milliarden Rubel betragen. Im Unternehmen werden 1200 Arbeitsplätze geschaffen.