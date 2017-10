Das Kupferelektrolytwerk von Kischtim modernisiert die Zulüftung

27.10.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK

Bis Ende 2017 wird in der Abteilung des Feingoldes und -silbers des Kupferelektrolytwerkes von Kischtim (gehört zur RCC-Gruppe) das modernisierte Zuluftsystem in Betrieb genommen. Seine Leistung wird verstärkt, um die Unwucht zu beseitigen, die nach der Montage der die Abgasen auffangenden Einrichtungen an der Abluftventilation entstanden ist. Durch ihre Arbeit wird die Raumluft verdünnt.

Wie die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wird das Projekt zur Montage der neuen russischen Lüftungsanlage unter den Bedingungen der laufenden Produktion realisiert. Das Investitionsvolumen beträgt 6 Millionen Rubel.