"Ural Airlines" haben sich auf den Winterflugplan umgestellt 30.10.2017 — Nachrichten

MOSKAU Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" hat sich auf den Winterflugplan umgestellt. Seit dem 29. Oktober 2017 bis zum 24. März 2018 funktionieren im Streckennetz des Transportunternehmens über 150 Routen in 23 Länder. Wie die Pressestelle der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, ist der erhebliche Teil des Flugplans für Fahrgäste gewohnt geblieben, da die Mehrzahl der Flüge ganzjährig ist. Neue Luftwege gibt es aus Moskau nach Warschau, München, Salzburg und Genf. Aus Sankt Petersburg kann man nach Teneriffa, sowie nach Barcelona und Tel Aviv fliegen. Die Jekaterinburger haben die Möglichkeit bekommen, öfter nach Prag, Dubai, Paris und Tel Aviv zu fliegen. Zu neuen Flugrichtungen aus der Uraler Hauptstadt gehören die Flüge in die chinesischen Städte Ordos und Changchun. Darüber hinaus sind die Flüge nach Krasnojarsk, Rostow am Don und Chabarowsk erschienen. "Ural Airlines" zählen zu den führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität seit Januar bis September 2017. 2016 haben 6,4 Millionen Fluggäste die Dienste dieser Fluggesellschaft in Anspruch genommen. Zurück zu Nachrichten