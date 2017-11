RCC wurde zum Partner der "ECOTECH’17" 10.11.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Am 12.-14.Dezember findet in Moskau die Internationale Ausstellung-Forum "ECОТЕCH'17" statt. Einer der größten Kupferproduzenten Russlands – die Holdinggesellschaft RCC wurde zum Partner dieser Veranstaltung. Die Gesellschaft gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der nachhaltigen Nutzung von Naturressourcen und des Umweltschutzes, verwendet die besten Lösungen aus Sicht der Technologie und der Umweltsicherheit in den Bereichen Kupfererzgewinnung und – aufbereitung und Produktion des Raffinatkupfers. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden in den letzten fünf Jahren über 8 Milliarden Rubel in Umweltmaßnahmen investiert. Dadurch reduzierten sich die Emissionen fast um 50% und die Belastung mit dem Abwasser - um 30%. RCC kommt in einem vom Weltnaturfonds für das Jahr 2016 erstellten Ranking der russischen Minengesellschaften auf Platz sechs in der Kategorie "Umweltbelastung" und auf Platz vierzehn in der Kategorie "Haftung für Umweltschäden".