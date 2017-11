RCC präsentierte "das kluge Kupfer" auf dem Forum für interregionale Zusammenarbeit zwischen Russland und Kasachstan 13.11.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die russische Kupfergesellschaft präsentierte ihre Business-Norm "Das kluge Kupfer" auf dem Russisch-Kasachischen Geschäftsrat. Der Rat tritt zur Tagung im Rahmen des 14. Forums für interregionale Zusammenarbeit zwischen Russland und Kasachstan in Tscheljabinsk zusammen. Eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Einhaltung dieser Business-Norm ist eine zuverlässige Kader- und Sozialpolitik. Unter der Leitung der RCC-Gruppe stehen 13 Unternehmen an vier Standorten Russlands sowie in Kasachstan. Insgesamt werden in der Produktion von RCC etwa 8 500 Mitarbeiter beschäftigt, so in der Pressestelle der Holding für die Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Die Kaderpolitik ist auf die Sicherung der wettbewerbsfähigen Entlohnung, Gestaltung der sicherheitsgerechten und behaglichen Arbeitsbedingungen sowie auf das Erstellen eines effektiven und langfristigen Motivationssystems der Mitarbeiter gerichtet. Es sind für die Mitarbeiter von RCC, ihre Familienangehörigen und Veteranen alle Möglichkeiten für die Gesundheitsförderung und sportliche Aktivitäten geschafft. RCC hat in den Jahren 2014-2016 1,164 Milliarden Rubel in die Renovierung, Rekonstruktion und Bau von Objekten im sozialen und öffentlichen Bereich an ihren Standorten investiert.