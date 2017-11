VSMPO-Avisma vermittelt ihre Entwicklungen in Moskau 14.11.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Am 14.-17.November findet in Moskau die 23.Internationale Industrieausstellung "Metall-Expo'2017" statt. Der größte Produzent der Erzeugnisse aus Titan und Titanlegierungen, die Korporation "VSMPO-Avisma", präsentiert darauf auch seine Exponate. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, sind dabei mehr als 40 Treffen mit Geschäftsführern von Unternehmen aus den Branchen Giesserei, Werkzeugbau sowie mit anderen Besuchern, die an der Anbahnung neuer Geschäftskontakte interessiert sind, vorgesehen. Insgesamt begrüßen die Veranstalter rund 550 Aussteller aus 32 Ländern. Hier treffen sich die Vertreter der Bauindustrie, des Maschinenbaus, der Energiewirtschaft sowie der Unternehmen aus solchen Branchen wie Transport, Logistik und Metallhandel.