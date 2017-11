"Ural Airlines" hat den siebenmillionsten Fluggast an Bord begrüßt 14.11.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK "Ural Airlines" hat das erste Mal in der Geschichte ihrer Flugfahrt mehr als 7 Millionen Passagiere seit Jahresbeginn befördert. Als Jubiläumsfluggast wurde Elena Nikitova begrüßt. Sie flog mit ihrer Familie aus Jekaterinburg nach Moskau. Sie bekam von den Vertretern der Fluggesellschaft ein Zertifikat mit Bonus im Rahmen des Loyalitätsprogramms "Flügel" und ihre Kinder - Reiseandenken und Spielzeuge. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurde der Jubiläumsfluggast im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr infolge eines aktiven Aufstiegs des Fluggaststroms ein Monat früher gezählt. Im Jahre 2016 wurde der sechsmillionste Passagier an Bord in Dezember begrüßt. "Ural Airlines" steht unter den führenden russischen Fluggesellschaften nach der Beförderungskapazität im Zeitraum von Januar bis September 2017. In dieser Zeit beförderte sie 6,1 Millionen Passagiere. Die Fluggeographie wurde auf mehr als 200 Destinationen ausgebaut. Die Flotte des Flugunternehmens ist mit 43 Airbus-Flugzeugen (23 - А320, 13 - А321 und 7 - А319) ausgestattet.