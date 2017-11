"Ural Airlines" erweitert das Wartungsspektrum 20.11.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK "Ural Airlines" eröffnete auf Basis der Werkstatt für Komponentenwartung beim Luftfahrttechnischen Zentrum (LTZ) einen Bereich für Wartung der Sicherheits- und Rettungsausrüstung. Die Abteilung hat erfolgreich den durch die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union für die zivile Luftfahrt (EASA) ausgeführten Audit bestanden. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurden sechs qualifizierte Techniker bei Lufthansa Technik AG in Frankfurt sowie auf der Basis von LTZ der "Ural Airlines" in Jekaterinburg geschult. Jetzt sind sie im Stande, die ganze Palette der Sicherheits- und Rettungsausrüstung für Flugzeuge der Airbus-A320-Familie selbst in Stand zu halten. Das Luftfahrttechnische Zentrum der "Ural Airlines" wurde im Januar 2015 zur Wartung der Flotte des Flugunternehmens eröffnet. Es ist eines der innovativsten technischen Zentren Russlands, welches eine operative, periodische Wartung der Luftfahrzeuge sowie Reparatur von Komponenten, zerstörungsfreie Prüfung und andere Dienstleistungen anbietet. "Ural Airlines" zählt zu den russischen Top-Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität für 10 Monate des Jahres 2017. Im Zeitraum Januar-Oktober nahm die Airline 6,8 Millionen Fluggäste an Bord. Die Flotte aus 43 Airbus-Flugzeugen bedient mehr als 200 Ziele.