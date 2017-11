RCC setzt eine untertägige Erzgrube im Gebiet Orenburg in Betrieb 23.11.2017 — Nachrichten

GEBIET ORENBURG Im Jahre 2018 nimmt das Werk "ORMET" SAO (gehört zur RCC-Gruppe) die untertägige Erzgrube "Dschussinskij" auf der Basis der gleichnamigen Lagerstätte der kiesig-polymetallischen Erze im Kreis Adamowski, Gebiet Orenburg in Betrieb. Wie die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurden die Bauarbeiten an der Grube im Jahre 2016 begonnen. Bisher - von 2004 bis 2014 - wurde die Lagerstätte "Dschussinskij" im Tagebau betrieben. Die maximale Abbautiefe wird 555 Meter unter Tage betragen. Wenn die geplante Kapazität der untertägigen Erzgrube erreicht wird, soll die Erzgewinnung 300 Tausend Tonnen Erze im Jahr betragen. Der Untertagebau auf der Lagerstätte "Dschussinskij" soll bis 2025 dauern.