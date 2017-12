Ein "Sonderunternehmen" von VSMPO erweckte Interesse bei Amerikanern 30.11.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Delegation der Amerikanischen Handelskammer in Russland besuchte das Unternehmen "VSMPO-Neue Technologien". Die Betriebsstätte von Ural Boeing Manufacturing – eines von "Boeing Company" und der Korporation "VSMPO-Avisma" gegründeten und in der Sonderwirtschaftszone "Titantal" angesiedelten Gemeinschaftsunternehmens – beschäftigt sich mit der Bearbeitung von Gesenkschmiedeteilen aus Titan. Der UBM Generaldirektor Scott Rickett führte die Gäste durch das neue Produktionsgebäude und erzählte über Vorteile der in der Sonderwirtschaftszone ansässigen Unternehmen. Seine Worte teilte Galina Demenewa, die stellvertretende Generaldirektorin für Arbeit mit Ansässigen der SWZ, während der Präsentation des Investitionspotentials des Gebiets. Wie die Pressestelle der Korporation "VSMPO-Avisma" der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, besichtigte die Delegation nach dem Besuch des "Titantals" die im Betrieb befindliche Werkstatt von Ural Boeing Manufacturing. Zurück zu Nachrichten