Ural Boeing Manufacturing hat die erste Maschine ins "Titantal" gebracht 06.12.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Das zwischen "VSMPO-Avisma" und "Boeing" gegründete Gemeinschaftsunternehmen "Ural Boeing Manufacturing" began mit der Zustellung der Maschinen in das neue Produktionsgebäude in der Sonderwirtschaftszone "Titantal". Das Unternehmen "VSMPO-Neue Technologien" wird eine Grob- und Feinbearbeitung von Gesenkschmiedeteilen aus Titan für Flugzeuge von Boeing 737, 777 und 787 Dreamliner sowie für das neue Modell 777Х ausführen. Wie die Pressestelle der Korporation "VSMPO-Avisma" der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, ist die Inbetriebnahme des Werkes für das Jahr 2018 geplant. Die Abnahme und Montage der Maschinen durch "VSMPO-Neue Technologien" soll bis Ende 2019 bei ihrer zwischenzeitlichen, schrittweisen Inbetriebnahme dauern. Der Maschinenpark des Unternehmens ist schon zu 90% angeschafft. Die ersten Maschinen werden in Jekaterinburg zollamtlich abgefertigt. Bis 2020 wird UBM auf der Basis des VSMPO-Betriebes in Werchnjaja Salda und im "Titantal" agieren. Später wird die ganze Produktion in die Sonderwirtschaftszone überführt.