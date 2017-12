RCC erneuert die Gasreinigung auf der "Karabaschmed" 11.12.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK "Karabaschmed" AG (gehört zur RCC-Gruppe) hat sich eine moderne Anlage zur Reinigung der Verfahrensgase für ihre neue Konverterabteilung angeschafft. Ihr Gesamtwert beträgt mehr als 9,4 Millionen US-Dollar. Das Gasreinigungssystem kommt im Jahre 2018 zum Einsatz, nachdem drei moderne Konverter Kumera in Betrieb genommen werden. Zurzeit werden Fundamente für Elektrofilter hergestellt, Stützwände gebaut und die Montage des aufgeständerten Stahlbaus durchgeführt, so die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Im Rahmen des Modernisierungsprogramms soll "Karabaschmed" AG ihre Produktion des Rohkupfers bis auf 150 Tausend Tonnen im Jahr steigern. In den Jahren 2017-2018 werden in dieses Projekt etwa 4 Milliarden Rubel investiert.