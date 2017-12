"Ural Airlines" eröffnen die Innere Mongolei 11.12.2017 — Nachrichten

NOWOSIBIRSK Ab 4.Dezember 2017 wird die Fluggesellschaft "Ural Airlines" aus Ordos (die Innere Mongolei, China) nach Nowosibirsk und zurück fliegen. Der Flug U6-899 geht nach China jeden Montag um 9.45 Uhr und der Rückflug U6-900 aus Ordos – jeden Dienstag um 3.25 Uhr (alle Flugzeiten werden in Ortszeit angegeben). Der Flugplan ist bis zum 19.März 2018 gültig. Es wird mit Airbus A320 in Business und Economy Class geflogen, so die Pressestelle des Flugunternehmens für die Nachrichtenagentur "RusBusinessnews". "Ural Airlines" wird zur Gruppe der führenden russischen Luftfrachtführer mit der höchsten Passagierbeförderungsleistung gezählt. Innerhalb des Zeitraumes Januar-November 2017 wurden 7,4 Millionen Fluggäste befördert. Die Flotte besteht aus 43 Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus.