"Ural Airlines" haben mehr als 51000 Flüge ausgeführt 11.12.2017 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In den vergangenen 11 Monaten 2017 hat die Fluggesellschaft "Ural Airlines" 7 436 013 Fluggäste (+24% gegenüber dem Jahr 2016). In dieser Zeit wurden 51 360 Flüge (+18%) ausgeführt, davon 20 783 Flüge ins Ausland, so die Pressestelle des Luftfrachtführers der Nachrichtenagentur "RusBusinessnews". Im November haben 576 918 Kunden Dienste der "Ural Airlines" in Ansprcuh genommen - um ein Viertel mehr als in demselben Monat des Jahres 201б. Insgesamt betrug die Zahl der Flüge 4 263, davon 1 903 Flüge ins Ausland. "Ural Airlines" zählen zu den größten russischen Luftfrachtführern mit der höchsten Passagierbeförderungsleistung. Innerhalb des Zeitraumes Januar-November wurden 7,4 Millionen Fluggäste befördert. Die Fluggeographie umfasst mehr als 200 Ziele. Die Flotte besteht aus 43 Airbus-Flugzeugen (23 - А320, 13 - А321 und 7 - А319).